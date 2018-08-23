Перенос данных "1С-Битрикс: КП" (php + знание платформы)

Требуется программист php с со знанием коробочной версии "1С-Битрикс: Корпоративный портал" для выполнения задачи по CRM

Исходные данные:

Существует старый портал на платформе "1С-Битрикс: Корпоративный портал 17.0.6"

В рамках портала используется CRM:

1. Кроме стандартных полей добавлены определённое количество кастомных

2. Подключен общий e-mail трекер, соответственно в дела в CRM подтягиваются исходящие и входящие письма

3. Подключена IP телефония (Простые звонки), соответственно в дела в CRM подтягиваются исходящие и входящие звонки (факт звонка и ссылка на запись разговора)

Задача: перенести все сущности CRM (Лиды, Контакты, Компании, справочники) со всеми связями (делами, историей, задачами и пр) в другой типовой портал на платформе "1С-Битрикс: Корпоративный портал 18.0.2"

Кастомные поля объединяются и пишутся в стандартное поле "Доп. информация"

Действующие менеджеры в новом портале имеют те же логины, уволенные переносятся на одного пользователя-агрегатора