Имеется 1с7 предприятие который используется как кассовая программа в нем имеется протокол кеш контроля, он при любых операциях создаёт сообщения с номерами события и данными операций. После этого отправляет по указному IP по UDP протоколу. Система контроля кассовых операций – ведет запись видео на жёсткий диск, или сетевой, так же записывает все пришедшие события. Он даёт возможность просматривать видеозапись с сопоставлением видео и событий. На данный момент мы используем SET Prisma. Он нас не устраивает своей не очень стабильной работой и плохой производительностью. Мы покажем нынешнее ПО и расскажем какой функционал от туда нам нужен (там есть много не нужных для нас функций, а нам нужно в основном только просмотр событий). Само приложение должно работать под windows 7 и старше.

-Запись видео и событий.

-Сопоставление видео и событий, для удобного просмотра всех действий кассира.

-Разбитие событий на группы для удобства поиска и просмотра.

-Возможность выгрузки видео нужной продолжительности (может потребоваться как и 2 минутный отрезок, так и 10, единым файлом).

-Возможность выбора сжатия при выгрузки видео (может потребоваться чтоб файл был как можно меньше).

-Возможность записи видеопотока на HDD, внешний HDD, сетевой диск(NAS).

-Отсутствие возможность юзеру стереть, или исказить записанные события.

Т.К. ТЗ на данной момент нет, во время обсуждения могут добавится ещё пункты и возможно потребуется ваша помощь в составление грамотного ТЗ, для более удобного сотрудничества.