Тестировщик телеграм бота и криптобиржи

Мы, компания "Limerence" Ищем человека для работы в нашем DS-Agency. Работа удалённо. Требование наличие ноутбука/компьютера, знание ПК на уровне пользователя обязательно. Выплаты до 1000$ в месяц БЕЗ опыта и особых навыков. ...
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Нужно проверить интеграцию телеграм бота с криптобиржей. Для работы потребуется 1-2 телеграм аккаунта. Логины для криптобиржи с балансом будут выданы. Оплата почасовая
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