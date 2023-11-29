Тестировщик телеграм бота и криптобиржи

$300
Тестирование ПООткрыт14 заявок47 просмотров
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Нужно проверить интеграцию телеграм бота с криптобиржей. Для работы потребуется 1-2 телеграм аккаунта. Логины для криптобиржи с балансом будут выданы. Оплата почасовая

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