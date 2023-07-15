Пользовательское тестирование (Beta-тестирование) приложения на анроид

$5
Тестирование ПОЗакрыт8 заявок154 просмотра
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Справится даже ребенок, требуется протестировать апк файл, все необходимое ТЗ дам в лс. Только Россия!

2 месяца назад
lakteer
Виктор 
22 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Был
16 часов назад