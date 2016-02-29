Профессиональное тестирование ПО
Функциональное и нефункциональное тестирование ПО
Анализ системы
Написание тест стратегий, тест планов и тестовых сценариев
Выполнение тестов
Отчет о дефектах
Написание функциональных и нагрузочных автоматических тестов
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
8 лет назад
Очень хороший и отзывчивый исполнитель. Все сделала в срок и с должным качеством. Всегда на связи.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Точно поставил задание, быстро отвечал на вопросы. Никаких проблем в процессе работы не возникло.
Тестирование ПО
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
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