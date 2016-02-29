Narcalen

Елена Сичинская Narcalen

 
34 годаМолдова/Кишинев
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Профессиональное тестирование ПО

Функциональное и нефункциональное тестирование ПО

Анализ системы

Написание тест стратегий, тест планов и тестовых сценариев

Выполнение тестов

Отчет о дефектах

Написание функциональных и нагрузочных автоматических тестов

Отзывы заказчиков
svmotin
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Написание UNIT тестов на java
Очень хороший и отзывчивый исполнитель. Все сделала в срок и с должным качеством. Всегда на связи.
Хороший заказчик. Точно поставил задание, быстро отвечал на вопросы. Никаких проблем в процессе работы не возникло.
Ответный отзыв
Тестирование ПО
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
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