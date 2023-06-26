Установка программы

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Тестирование ПОЗакрыт3 заявки83 просмотра
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Приветствую!
Купил программу Парсер Яндекс карт здесь https://yandexparser.cursor.pw/

Не могу установить.

Скачал, запускаю, вроде что-то устанавливается, потом окно закрывается по готовности и на этом всё.

4 месяца назад
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад