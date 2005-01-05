Android-разработчик
Студент 4 курса специальности программирование. Люблю разработку мобильных приложений больше чем сладкий рулет с клубникой. Дружу с Фронтендом и общаюсь с ним на ты. Бэкенд меня опасается, или я его. Ну в общем у нас взаимная не любовь, общаемся мы только по важным случаям, когда Фронтенду без него никак или только по праздникам.
Спасибо что зашли ко мне на страничку. Всем Добра!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Разработка приложения СмартЛаб по макету из Figmaнет просмотров