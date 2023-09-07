lakteer

Виктор lakteer

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Хочеш тільки якісну роботу – пиши мені!

Мене завуть Виктор, і я - творець баннерів. Мої створені баннери - це більше, ніж просто графічні зображення; вони - це історії, які сповіщають про ваш бренд, продукт або послугу.

Завжди відкритий для співпраці та готовий втілити ваші ідеї в життя. Мій мета - зробити так, щоб ваш баннер був не просто зображенням, а інструментом, що працює на користь вашого бізнесу. Зараз ми можемо розпочати роботу разом і створити баннер, який зацікавить вашу аудиторію та допоможе вам досягти своїх цілей!

#44Английский язык
#45Написание обзоров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1196
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Английский языкНаписание обзоров
Віктор як завжди чудово виконав роботу
Все отлично!
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Віктор вже не перший раз виконує завдання, всім задоволена
Ответственный заказчик!
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана швидко та якісно
Приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
Баннеры
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
#642