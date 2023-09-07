Хочеш тільки якісну роботу – пиши мені!
Мене завуть Виктор, і я - творець баннерів. Мої створені баннери - це більше, ніж просто графічні зображення; вони - це історії, які сповіщають про ваш бренд, продукт або послугу.
Завжди відкритий для співпраці та готовий втілити ваші ідеї в життя. Мій мета - зробити так, щоб ваш баннер був не просто зображенням, а інструментом, що працює на користь вашого бізнесу. Зараз ми можемо розпочати роботу разом і створити баннер, який зацікавить вашу аудиторію та допоможе вам досягти своїх цілей!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1196
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Аватарка для телеграмманет просмотров
- Рекламаные баннеры1 просмотр
- Баннер реклама1 просмотр
- Дизаин баннера6 просмотров
- Баннер-шаблон для бьюти ухода1 просмотр
- Баннер для магазина спортивных товаров4 просмотра
- Баннер - обьявление1 просмотр
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Віктор як завжди чудово виконав роботу
Ответный отзыв
Все отлично!
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Віктор вже не перший раз виконує завдання, всім задоволена
Ответный отзыв
Ответственный заказчик!
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана швидко та якісно
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать!
Баннеры
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
#642