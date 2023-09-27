Дизайн приложение, оформить)
Требуется человек для проверки приложения на андроид
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек для проверки приложения на андроид. Робота 5 минут. Только Россия
- Похожие заказы
- Дизайн мобильных приложений23 заявкиЗакрытмесяц назад
- $110
Уважаемые дизайнеры! Ниже отправляем вам техническое задание на разработку дизайна мобильного приложения, Главный экран необходимо предоставить до завтрашнего утра. Техническое задание для разработки мобильного приложения Общая информация Название проекта: Мобильное приложение ...Дизайн мобильных приложений22 заявкиЗакрытмесяц назад
Мы ищем опытного дизайнера UI/UX для разработки логики и дизайна мобильного приложения на тему "Конкурсы красоты". Требования: Опыт в UI/UX дизайне для мобильных приложений. Творческий подход к дизайну. Навыки и знания оптимизации интерфейса ...Дизайн мобильных приложений13 заявокЗакрыт3 месяца назад
Добрый день . Необходимо сделать меню на три экрана для телевизора , чтобы при этом можно было быстро и легко отредактировать. Пример того, что есть высылаю сейчас , необходимо сделать тоже самое , но интереснее ...Закрыт2 месяца назад
Коллени, Добрый день! Требуется реализовать дизайн мобильного приложения по спортивной статистике. Приложения состоит из 9 экранов для мобильных устройств. Есть приблизительный прототип в ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Требуется сделать: Редизайн онбординга приложения; Редизайн пэйвола; Редизайн основного интерфейса; Визуалы для элементов дизайна (подбор, обработка фото). Цель: Сделать редизайн интерфейса приложения, который будет отличаться от оригинального ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать дизайн мобильного приложения Тех задание прилагается, детали и суммы обсуждаются. Интересует фиксированная цена за проектЗакрыт2 месяца назад
Дизайн сайта , главная и 12 одинаковых по концепции стр. Анимация, фото с текстом, каруселиЗакрыт2 месяца назад