Требуется человек для проверки приложения на андроид

$5
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт4 заявки131 просмотр
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Требуется человек для проверки приложения на андроид. Робота 5 минут. Только Россия

2 месяца назад
lakteer
Виктор 
22 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Был
12 часов назад