Меню на экран для магазина различных напитков

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Добрый день . Необходимо сделать меню на три экрана для телевизора , чтобы при этом можно было быстро и легко отредактировать. Пример того, что есть высылаю сейчас , необходимо сделать тоже самое , но интереснее .

3 месяца назад
guest_1695765768282
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
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