Полный редизайн мобильного приложения для редактирования фотографий

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт21 заявка66 просмотров
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Требуется сделать:

  • Редизайн онбординга приложения;

  • Редизайн пэйвола;

  • Редизайн основного интерфейса;

  • Визуалы для элементов дизайна (подбор, обработка фото).

Цель:

  • Сделать редизайн интерфейса приложения, который будет отличаться от оригинального дизайна.

Полное и детальное ТЗ предоставлю исполнителю для оценки после отклика и по запросу.

Дизайн мобильного приложения
3 месяца назад
mmzkurilo
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
herowarmup
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
7 дней назад
3 месяца назад
$160
10 дней
RUB