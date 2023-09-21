Дизайн мобильного приложения на тему "Конкурсы красоты".

Мы ищем опытного дизайнера UI/UX для разработки логики и дизайна мобильного приложения на тему "Конкурсы красоты".



Требования:



Опыт в UI/UX дизайне для мобильных приложений.

Творческий подход к дизайну.

Навыки и знания оптимизации интерфейса для мобильных устройств.

Портфолио с примерами реализованных проектов.



Ключевыми требованиями для данной работы являются профессионализм, высокая ответственность и строгое соблюдение установленных сроков. Если вы не уверены в наличии этих качеств, мы просим вас воздержаться от подачи заявки, чтобы не тратить бесполезно ваше и наше время.



Просим предоставить предложение с указанием реальных сроков выполнения проекта и стоимости.

Оплата через фриланс биржу.

Заключение договора.