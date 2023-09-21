Дизайн мобильного приложения на тему "Конкурсы красоты".

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт13 заявок59 просмотров
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Мы ищем опытного дизайнера UI/UX для разработки логики и дизайна мобильного приложения на тему "Конкурсы красоты".

Требования:

Опыт в UI/UX дизайне для мобильных приложений.
Творческий подход к дизайну.
Навыки и знания оптимизации интерфейса для мобильных устройств.
Портфолио с примерами реализованных проектов.

Ключевыми требованиями для данной работы являются профессионализм, высокая ответственность и строгое соблюдение установленных сроков. Если вы не уверены в наличии этих качеств, мы просим вас воздержаться от подачи заявки, чтобы не тратить бесполезно ваше и наше время.

Просим предоставить предложение с указанием реальных сроков выполнения проекта и стоимости.
Оплата через фриланс биржу.
Заключение договора.

Дизайн мобильного приложения
3 месяца назад
guest_1693223343953
Грузия
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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