Создание дизайна мобильного приложения

Уважаемые дизайнеры! Ниже отправляем вам техническое задание на разработку дизайна мобильного приложения, Главный экран необходимо предоставить до завтрашнего утра.



Техническое задание для разработки мобильного приложения

Общая информация

Название проекта: Мобильное приложение для управления магазинами и приема оплаты

Цель проекта: Создание функционального мобильного приложения для упрощения управления магазинами и осуществления процесса приема оплаты.

Функциональные требования

Список экранов

1. Экран регистрации для руководителя магазина

2. Экран авторизации

3. Экран загрузки (Loader)

4. Главный экран

5. Экран со списком Торговых Точек (ТТ)

6. Экран оплаты

7. Экран профиля

8. Экран со статичным QR

9. Экран добавления Торговой Точки (ТТ)

10. Экран редактирования Торговой Точки (ТТ)

11. Экран добавления продавца

Описание функциональности для различных пользовательских ролей

Руководитель магазина

1 Добавление Торговой Точки (ТТ)

- Описание: Руководитель магазина имеет возможность добавлять новые Торговые Точки в систему.

- Экран: Экран добавления ТТ.

2 Редактирование Торговой Точки (ТТ)

- Описание: Руководитель магазина может редактировать информацию о существующей Торговой Точке.

- Экран: Экран редактирования ТТ.

3 Добавление новой Торговой Точки (ТТ)

- Описание: Руководитель магазина может создать новую Торговую Точку и добавить ее в систему.

- Экран: Экран добавления новой ТТ.

4 Добавление продавца

- Описание: Руководитель магазина может добавить нового продавца в систему для работы в магазине.

- Экран: Экран добавления продавца.

Пользователи магазина (видят то же, что и руководитель магазина)

Требования к интерфейсу

1. Интерфейс должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователей с разным уровнем технической грамотности.

2. Цветовая палитра, шрифты и элементы интерфейса должны быть единообразными и соответствовать бренду магазина.

3. Все экраны должны быть адаптивными и корректно отображаться на различных устройствах (мобильные телефоны, планшеты).