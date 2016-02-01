- ответственный, исполнительный, профессионал своего дела. Андрей к заказу подошел ответственно, внимательным ко всем деталям и пунктуальным по срокам. Всегда на связи. Вежливый и уважительный, что приятно при взаимодействии и обсуждении детали проекта. Все поставленные задачи перед проектом, исполнил очень качественно и без нареканий. Легко и быстро справляется с работой что говорит о профессионализме. Порадовало, что адекватные цены и сметы при качественном исполнении. Будем и дальше работать. Рекомендую. 5+