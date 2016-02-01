QA. Полиграфия.
Тестирование сайтов, веб-приложений, ПО.
Верстка и дизайн книг, буклетов, брошюр, листовок, каталогов, визиток.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Великолепная работа! Всё очень хорошо и оперативно! Рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству! Замечания/пожелания только по сути проекта, быстрая оплата.
$20
10 баллов
9 лет назад
Оперативное тестирование, внимательный подход, рекомендую
Ответный отзыв
Четкое ТЗ без изменений во время выполнения проекта. Максим всегда на связи для уточнения вопросов. Быстрый прием работы и своевременная оплата. Рекомендую всем добросовестным фрилансерам!
$10
10 баллов
9 лет назад
все отлично! Андрей всегда на связи, четко и вовремя все сделал
Ответный отзыв
Отличный заказчик, знает что хочет получить в результате. ТЗ понятное, по ходу выполнения не менялось. Всегда на связи, требуемые правки вносились в инструкцию просто в режиме онлайн. Оплата без проблем по завершению работы. Был рад сотрудничеству, рекомендую.
$10
10 баллов
9 лет назад
Превосходная работа в срок и отличная коммуникабельность. Будем дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ без изменений по ходу выполнения. Моментальный ответ на все вопросы. Быстрая оплата. Рекомендую!
$20
10 баллов
10 лет назад
- ответственный, исполнительный, профессионал своего дела. Андрей к заказу подошел ответственно, внимательным ко всем деталям и пунктуальным по срокам. Всегда на связи. Вежливый и уважительный, что приятно при взаимодействии и обсуждении детали проекта. Все поставленные задачи перед проектом, исполнил очень качественно и без нареканий. Легко и быстро справляется с работой что говорит о профессионализме. Порадовало, что адекватные цены и сметы при качественном исполнении. Будем и дальше работать. Рекомендую. 5+
Ответный отзыв
Только положительные эмоции от сотрудничества. ТЗ понятное, всегда на связи для уточнения рабочих моментов. Быстрая оплата. Дополнительная работа оплачивается без разговоров.
Верстка полиграфии
3 отзыва
от $10
от 1 дня
#116
Тестирование ПО
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
#6