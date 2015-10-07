Vellmex

Макс Vellmex

 
34 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка сайтов на modx

    [table]Задача2 Сайта - один на modx evolution, другой на modx revolution - необходимо доработка и поддержка. По одному внести правки в дизайн, изменить шапку, добавить слайдер и тп, внести информацию, которую нельзя внести через админку. По второму ...

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Перенос контента в каталог

    Нужны исполнители под перенос информации, с каталога в каталог Без использования админки. Работа механическая, бюджет 5000-6000р, объем 250-300 позиций, с созданием нового аккаунта на почте, для каждого переноса Срок 1 неделя, с момента согласования.

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение контентом, перенос данных с сайта на сайт

    $100

    Задача следующая:  - перенос проектов и серверов и проектов с сайта mmotop.ru , l2top, на аналогичный При переносе потребуется создать почту, пройти регистрацию аккаунта, создать проект и сервера к нему, наполнить контентом в соответствии с т.з. добавить пару ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интеграция с 1С

    $2000

    Работа требует опыта в решении подобных задач. Требуется провести интеграцию с 1с, что бы через формы в ПО заказчика данные добавлялись в 1с. Общее задание: Разработать Web форму для синхронизацией с базой 1с Все ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тестирование проекта

    Тестирование корпоративного проекта, прием заказов, отправка, некое сходство с crm 1. Провести тестирование проекта, сверить тестовый стенд с т.з. - найти расхождения 2. Протестировать проект по экранам и найти логические ошибки, ошибки функционала, ошибки верстки 3. Понятно ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Провести интеграцию с 1с, через ПО заказчика

    $1000

    Работа требует опыта в решении подобных задач. Требуется провести интеграцию с 1с, что бы через формы в ПО заказчика данные добавлялись в 1с. Общее задание: Разработать Web форму для синхронизацией с базой ...

    1С-программирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Гарант система под ключ, php

    $4000

    Заказ на разработку сайта с гарант системой по аналогии с cashpass.ru – с дополнительным функционалом. Тематика игровая. Язык программирования php. Рассматриваем, как студии, так и индивидуальных исполнителей. 1. Система поиска, создания подтверждения сделок. Пополнение ...

    PHP
    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется доработать Проект CRM – Москва С#

    $9000

    Приоритет Москва и МО, города спутники. Заключение договора, с рассмотрением в случае споров, в Москве. Рассматриваем кандидатов из других городов. Текущие задачи: Ознакомится с текущим кодом, подключить верстку, дописать недостающий функционал в соответствии с подробным техническим ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется C# Разработчик – программист

    $1300

    Требуется ответственный C# Developer с опытом разработки веб-сайтов на ASP.NET MVC. Москва и МО – приоритет. А так же Тула, Калуга, Тверь и другие города спутники. Личные встречи будут по требованию момента, кандидат должен быть готов к ...

    JavascriptHTMLCSSBootstrapjQueryASP.NETSQL
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется C# Developer

    $1400

    Требуется ответственный C# Developer с опытом разработки веб-сайтов на ASP.NET MVC. Москва и МО – приоритет. А так же Тула, Калуга, Тверь и другие города спутники. Личные встречи будут по требованию момента, кандидат должен быть готов ...

    JavascriptHTMLCSSBootstrapjQueryASP.NETSQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • В компанию требуется C# Developer

    $2500

    В компанию требуется ответственный C# Developer с опытом разработки веб-сайтов на ASP.NET MVC. Москва и МО. Рассматриваем кандидатов для работы вне офиса, при наличии высокой самоорганизации. Задачи: Проектирование и самостоятельная разработка проекта с первого шага, в соответствии с ...

    JavascriptHTMLCSSBootstrapjQueryASP.NETSQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Verch
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Тестирование проекта
Четкое ТЗ без изменений во время выполнения проекта. Максим всегда на связи для уточнения вопросов. Быстрый прием работы и своевременная оплата. Рекомендую всем добросовестным фрилансерам!
Оперативное тестирование, внимательный подход, рекомендую
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