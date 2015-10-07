[table]Задача2 Сайта - один на modx evolution, другой на modx revolution - необходимо доработка и поддержка. По одному внести правки в дизайн, изменить шапку, добавить слайдер и тп, внести информацию, которую нельзя внести через админку. По второму ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужны исполнители под перенос информации, с каталога в каталог Без использования админки. Работа механическая, бюджет 5000-6000р, объем 250-300 позиций, с созданием нового аккаунта на почте, для каждого переноса Срок 1 неделя, с момента согласования.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Задача следующая: - перенос проектов и серверов и проектов с сайта mmotop.ru , l2top, на аналогичный При переносе потребуется создать почту, пройти регистрацию аккаунта, создать проект и сервера к нему, наполнить контентом в соответствии с т.з. добавить пару ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $2000
Работа требует опыта в решении подобных задач. Требуется провести интеграцию с 1с, что бы через формы в ПО заказчика данные добавлялись в 1с. Общее задание: Разработать Web форму для синхронизацией с базой 1с Все ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Тестирование корпоративного проекта, прием заказов, отправка, некое сходство с crm 1. Провести тестирование проекта, сверить тестовый стенд с т.з. - найти расхождения 2. Протестировать проект по экранам и найти логические ошибки, ошибки функционала, ошибки верстки 3. Понятно ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $1000
Работа требует опыта в решении подобных задач. Требуется провести интеграцию с 1с, что бы через формы в ПО заказчика данные добавлялись в 1с. Общее задание: Разработать Web форму для синхронизацией с базой ...1С-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $4000
Заказ на разработку сайта с гарант системой по аналогии с cashpass.ru – с дополнительным функционалом. Тематика игровая. Язык программирования php. Рассматриваем, как студии, так и индивидуальных исполнителей. 1. Система поиска, создания подтверждения сделок. Пополнение ...Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $9000
Приоритет Москва и МО, города спутники. Заключение договора, с рассмотрением в случае споров, в Москве. Рассматриваем кандидатов из других городов. Текущие задачи: Ознакомится с текущим кодом, подключить верстку, дописать недостающий функционал в соответствии с подробным техническим ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1300
Требуется ответственный C# Developer с опытом разработки веб-сайтов на ASP.NET MVC. Москва и МО – приоритет. А так же Тула, Калуга, Тверь и другие города спутники. Личные встречи будут по требованию момента, кандидат должен быть готов к ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1400
Требуется ответственный C# Developer с опытом разработки веб-сайтов на ASP.NET MVC. Москва и МО – приоритет. А так же Тула, Калуга, Тверь и другие города спутники. Личные встречи будут по требованию момента, кандидат должен быть готов ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2500
В компанию требуется ответственный C# Developer с опытом разработки веб-сайтов на ASP.NET MVC. Москва и МО. Рассматриваем кандидатов для работы вне офиса, при наличии высокой самоорганизации. Задачи: Проектирование и самостоятельная разработка проекта с первого шага, в соответствии с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад