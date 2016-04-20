Верстка инструкции на портативную колонку

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен17 заявок254 просмотра

Надо  сверстать на A4 с двух сторон инструкцию. Я даю Ai файл и перевод по разделам в Word. Надо расположить блоки инструкции с двух сторон A4 и заменить английский текст на русский из файла Word. Образец  в PDF приложен. 

9 лет назад
dirvoltacom
Евгений 
57 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Verch
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
все отлично! Андрей всегда на связи, четко и вовремя все сделал
Отличный заказчик, знает что хочет получить в результате. ТЗ понятное, по ходу выполнения не менялось. Всегда на связи, требуемые правки вносились в инструкцию просто в режиме онлайн. Оплата без проблем по завершению работы. Был рад сотрудничеству, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Verch
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад