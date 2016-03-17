Сделать афишу баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен21 заявка228 просмотров

Нужно сделать афишу баннер для полиграфии, баннер будет размером 6м на 2м. Во вложении пример как должно все выглядеть. Лого предоставлю. Фото есть, но нужно будет вырезать персонажей. Предлагайте цены и сроки. 

9 лет назад
owl777
Тарас 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$15
1 день
Все было сделано быстро и качественно. Спасибо! Рекомендую!
Спасибо, было приятно с Вами работать)

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад