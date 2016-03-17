Собрать презентацию - 3 страницы. Для отправки по электронной почте клиенту. PDF файл должен быть редактируемым - что бы в пустые поля можно было вписать стоимость. Будет похожа на пример, но ...
Сделать афишу баннер
Нужно сделать афишу баннер для полиграфии, баннер будет размером 6м на 2м. Во вложении пример как должно все выглядеть. Лого предоставлю. Фото есть, но нужно будет вырезать персонажей. Предлагайте цены и сроки.
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