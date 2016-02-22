Оформить PDF документ в деловом стиле

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт13 заявок236 просмотров

Есть вордовский документ (деловое предложение в технологической сфере), всего 2 страницы. Нужно сделать из него хорошо оформленный PDF. Документ пришлю в личку.

9 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров