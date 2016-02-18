Нужно сделать макеты CANTILEN для полиграфии

Для группы компаний нужно изготовить группу макетов!

Ежемесячно! На постоянной основе! Мы находимся в г. Красноярске, разница по времени с нами не должна превышать 2-3 часа! Звуковая связь по Skype и WathsApp., обязательно! Макеты в CorelDRAW (печатная продукция, наружка).

Цена за результат! Оплата по факту выполненной работы, с теми кто увеличивает цены "по ходу", не работаем!

От нас четкое ТЗ и стабильная оплата, по понедельникам. От Вас, сколько будет стоить данная работа и сроки?

Разработка дизайна сайта CANTILEN:

Сайт: http://cantilen.ru

Печатная продукция CANTILEN:

Визитки, 2 вида, двусторонние

Пакеты бумажные, 350*250

Карманный календарик со скруглением и частичным лаком

Брошюра 150*150 - 8 стр

А4 двусторонний

Буклет А4, - 2 фальца, двусторонний

А2, односторонний

Дополнительное направление:

Наружная реклама, Сети Оптика GRAND:

Макет 4 шт. для Сити-формата, 1200*1800

Плакаты 8 шт. для Промо, 650*950

2ГИС, рекл. статья, 700*520

А1 - 2 шт. для световых панелей

Сайты: http://optica-grand.ru & http://24optika.ru