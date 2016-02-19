Макет мини открытки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен11 заявок208 просмотров

Простенький макет. Одна сторона - логотип, вторая - цветы и надпись.

9 лет назад
Katrina_Ko
Катерина 
42 года
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

an2press
Андрей 
60 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
Оперативная и хорошая работа. Что ценно-хорошо разбирается в верстке полиграфии.
хороший заказчик, приятно работать.

Заявки фрилансеров

an2press
Андрей 
60 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад