всё для подготовки к печати

Профессионально занимаюсь полиграфическим дизайном, версткой, допечатной подготовкой. Более 20 лет сотрудничаю с издательствами, редакциями газет и журналов, типографиями, репроцентрами и просто с хорошими людьми. Отдаю предпочтение верстке многостраничных изданий: газет, книг, буклетов, каталогов, журналов. Все этапы работы: от постановки ТЗ до сдачи в типографию (с гарантией). Возможно включение в проект на любом этапе работы.