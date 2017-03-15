всё для подготовки к печати
Профессионально занимаюсь полиграфическим дизайном, версткой, допечатной подготовкой. Более 20 лет сотрудничаю с издательствами, редакциями газет и журналов, типографиями, репроцентрами и просто с хорошими людьми. Отдаю предпочтение верстке многостраничных изданий: газет, книг, буклетов, каталогов, журналов. Все этапы работы: от постановки ТЗ до сдачи в типографию (с гарантией). Возможно включение в проект на любом этапе работы.
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Портфолио
- Каталог518 просмотров
- Буклет Путеводитель с картой1971 просмотр
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- Настольный календарь304 просмотра
- Журнал "Индустрия гостеприимства"472 просмотра
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- Без названия513 просмотров
- Без названия389 просмотров
- Еженедельная газета310 просмотров
- Ежемесячная газета333 просмотра
- Ежемесячная газета304 просмотра
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
8 лет назад
Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно было работать с Романом, надеюсь на сотрудничество в будущем.
$10
10 баллов
8 лет назад
Спасибо Андрею, работа сделана быстро и качественно, в типографии приняли макет без изменений.
Ответный отзыв
С Алексеем приятно работать: четко поставлена задача, конкретные замечания, своевременная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества
$8
10 баллов
8 лет назад
Работа понравилась. Будем работать еще.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с таким заказчиком: четко поставлена задача, все вопросы в процессе работы быстро решаются, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$8
10 баллов
8 лет назад
Быстро, качественно и недорого. Спасибо.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, ясные и понятные рекомендации, своевременная оплата - отличительные черты хорошего заказчика. Было приятно работать, надеюсь на продолжение сотрудничества.
$8
10 баллов
8 лет назад
все отлично!
Ответный отзыв
Все четко: постановка задачи - корректировки - утверждение - оплата. Очень доволен сотрудничеством.
Верстка полиграфии
10 отзывов
$10/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Наружная реклама
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Картография
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга