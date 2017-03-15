an2press

Андрей an2press

 
60 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
всё для подготовки к печати

Профессионально занимаюсь полиграфическим дизайном, версткой, допечатной подготовкой. Более 20 лет сотрудничаю с издательствами, редакциями газет и журналов, типографиями, репроцентрами и просто с хорошими людьми. Отдаю предпочтение верстке многостраничных изданий: газет, книг, буклетов, каталогов, журналов. Все этапы работы: от постановки ТЗ до сдачи в типографию (с гарантией). Возможно включение в проект на любом этапе работы.

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Отзывы заказчиков

Rover23
Роман 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
QuarkXPress: верстка брошюры
Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Приятно было работать с Романом, надеюсь на сотрудничество в будущем.
Ответный отзыв
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Подготовка каталога в печать
Спасибо Андрею, работа сделана быстро и качественно, в типографии приняли макет без изменений.
С Алексеем приятно работать: четко поставлена задача, конкретные замечания, своевременная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества
Ответный отзыв
vitalygri
Роман 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Наружный баннер 1800х3800
Работа понравилась. Будем работать еще.
Очень приятно работать с таким заказчиком: четко поставлена задача, все вопросы в процессе работы быстро решаются, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
CTP77
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Дизайн-макет листовки
Быстро, качественно и недорого. Спасибо.
Четкая постановка задачи, ясные и понятные рекомендации, своевременная оплата - отличительные черты хорошего заказчика. Было приятно работать, надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Оперативно сделать макеты визиток для типографии
все отлично!
Все четко: постановка задачи - корректировки - утверждение - оплата. Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
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Верстка полиграфии
10 отзывов
$10/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Наружная реклама
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
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Картография
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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