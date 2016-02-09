Есть готовый шаблон макета буклета в psd. Нужно подготовить макет для печати в типографию. pdf https://www.dropbox.com/sh/ihc5bh8snbenady/AADsi6X0mfllXtch245DkylEa?dl=0 pcd https://www.dropbox.com/sh/fwfnytd140em8tm/AAB6SlXOZXJ_903hbD5KB2sxa?dl=0
Верстка
Нужен верстальщик. Сейчас уже почти готово две главы и вот их надо сверстать. Прикрепляю часть файла для ознакомления.
Обязательно нужны будут примеры ваших работ! Желательно, чтобы был опыт вёрстки именно книг.
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