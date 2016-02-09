Подготовка макета для типографии

Общее описание: Оформление белой книги размером 25 страниц в формате .pdf на базе готового шаблона. В оригинальном файле присутствуют две блок-схемы, которые нужно оформить согласно дизайну шаблона. Также необходимо адаптировать иллюстрации и снимки интерфейса для разделов ...