Изготовление электронного каталога (журнала, буклета) для печати

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт22 заявки232 просмотра

Нужно изготовить электронный каталог (журнал - буклет) для дальнейшей печати. Пример во вложении. Страниц будет около 30-40, формата А4. Но каталог должен стать на много привлекательнее нежели во вложении, там просто нарезка картинок на фоне, варианты будем обсуждать! 

9 лет назад
neydis
Денис 
43 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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