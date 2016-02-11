Изготовление электронного каталога (журнала, буклета) для печати

Нужно изготовить электронный каталог (журнал - буклет) для дальнейшей печати. Пример во вложении. Страниц будет около 30-40, формата А4. Но каталог должен стать на много привлекательнее нежели во вложении, там просто нарезка картинок на фоне, варианты будем обсуждать!