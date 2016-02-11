Добрый день! Имеется исходный файл в .*ai – нарисованный фирменный бланк. Задача – перевести его в .doc для дальнейшего использования сотрудниками компании. В проекте просьба указывать сроки и ...
Изготовление электронного каталога (журнала, буклета) для печати
Нужно изготовить электронный каталог (журнал - буклет) для дальнейшей печати. Пример во вложении. Страниц будет около 30-40, формата А4. Но каталог должен стать на много привлекательнее нежели во вложении, там просто нарезка картинок на фоне, варианты будем обсуждать!
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