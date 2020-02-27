neydis

Денис Курмис neydis

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Оптовые и розничные поставки сантехники. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Создание логотипа для сайта
Все четко, оплата мгновенная, Рекомендую!
Рисует хорошо красиво и качественно, но долго.
Ответный отзыв