Нужно создать логотип для сайта. Тема квадрокомперы, рисунок с названием. два цвета. Примеры прикрепил
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Нужно создать логотип для сайта. Тема квадрокомперы, рисунок с названием. два цвета. Примеры прикрепил
Нужно изготовить электронный каталог (журнал - буклет) для дальнейшей печати. Пример во вложении. Страниц будет около 30-40, формата А4. Но каталог должен стать на много привлекательнее нежели во вложении, там просто нарезка картинок на фоне, ...