Оформить фирменный бланк в .*doc

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен12 заявок195 просмотров

Добрый день!

Имеется исходный файл в .*ai – нарисованный фирменный бланк.

Задача – перевести его в .doc для дальнейшего использования сотрудниками компании. 

В проекте просьба указывать сроки и стоимость.

9 лет назад
vitalikroslakov
Росляков 
33 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$7
1 день
Спасибо, все очень оперативно.
Спасибо за проект! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sunnyfunny
Анна 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Открытка и конверт

    $5

    Тематика 23 февраля. 2 варианта макета. Текст внутри открытки предоставлю подходящему исполнителю.   Размер открытки 21 см х 20 см + по 2 мм с каждой стороны под обрез.  Размер конверта 22 см х ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать концепцию дизайна брошюры

    $25

    Необходимо сделать дизайн брошюры, для начала 2-3 варианта по пару страниц для согласования. Материал и макеты того, что нравиться в приложернии. Срок 17-18 февраля. Гипрогор и през это то, что им нравиться.

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка дизайна шаблона фотокниги Тема Национальная фотокнига

    Разработка дизайна шаблона фотокниги в стиле этно (национальная фотокнига с элементами Украинской символики)   24 страницы 1. Фоны. Размер файла 3000 на 3000 пикселей. Цветовая модель RGB, профиль sRGB. ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка

    Нужен верстальщик. Сейчас уже почти готово две главы и вот их надо сверстать. Прикрепляю часть файла для ознакомления. Обязательно нужны будут примеры ваших работ! Желательно, чтобы был опыт вёрстки именно книг.

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка белой книги (готовый шаблон для .pdf, стоковые иллюстрации)

    Общее описание: Оформление белой книги размером 25 страниц в формате .pdf на базе готового шаблона. В оригинальном файле присутствуют две блок-схемы, которые нужно оформить согласно дизайну шаблона. Также необходимо адаптировать иллюстрации и снимки интерфейса для разделов ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Макет на кружку

    $3

    Макет на подарочную кружку. Тематика-День Святого Валентина. На кружке должна быть фотография и текст: С Днем Святого Валентина. Также красочно украсить.  Размер 200мм х 95мм *.PSD в слоях. Оплата в рублях на кошелек ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать каталог из картинок детской одежды.

    Подобрать из сети картинки из каталога (детские товары),  скачать,  возможно убрать водяные знаки. Добавить мой знак в виде емейл. Скачать или сделать принтскрин представленных в коллекции цветов одежды. Каждую скаченную фотографии обозначить ее артикулом. ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад