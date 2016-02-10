Нужен верстальщик. Сейчас уже почти готово две главы и вот их надо сверстать. Прикрепляю часть файла для ознакомления. Обязательно нужны будут примеры ваших работ! Желательно, чтобы был опыт вёрстки именно книг.
Разработка дизайна шаблона фотокниги Тема Национальная фотокнига
Разработка дизайна шаблона фотокниги в стиле этно (национальная фотокнига с элементами Украинской символики)
24 страницы
1. Фоны.
Размер файла 3000 на 3000 пикселей. Цветовая модель RGB, профиль sRGB.
2. Маски.
Размер от 320 до 3000 пикселей на сторону. Модель Grayscale.
Белые области маски являются 100% от прозрачности (то есть: показывают, что находится под маской) в то время как черные области покажут фото. Различные уровни серого между белым и черным смешает изображение фото с фоном. Маска может быть TIFF, PNG, JPEG.
3. Скрап набор
Размер файла от 320 до 2000 пикселей на сторону. Цветовая модель RGB, профиль sRGB.
В итоге один дизайн альбома должен содержать в себе:
Папку Backgrounds с фонами;
Папку Masks с масками;
Папку Scrapbook с скрап набором;
Файл верстки всего этого (включая расположение фреймов для фото) ( если в Индизайне, то не выше CS5).
Шрифты только бесплатные
Например: http://www.google.com/fonts
Заявки фрилансеров
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