Разработать модельный ряд вязанной одежды, для создания каталога

Для группы компаний нужно изготовить группу макетов! Ежемесячно! На постоянной основе! Мы находимся в г. Красноярске, разница по времени с нами не должна превышать 2-3 часа! Звуковая связь по Skype и WathsApp., обязательно! Макеты в CorelDRAW ...