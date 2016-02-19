Разработать модельный ряд вязанной одежды, для создания каталога

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Закрыт14 заявок186 просмотров

Необходимо:

Разработать  модельный ряд одежды машинной и ручной вязки,для создания каталога.

Количество моделей  в каталоге 20-50 штук

Целевая аудитория - девушки 20-45 лет

9 лет назад
Djulletta44
Александр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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