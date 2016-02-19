Нужно разработать электронный макет для печати настольной игры

Нужно разработать электронный макет для печати. Работа с частичным дизайном настольной игры (изменить некоторые детали у исходника) и "подгон" под требования полиграфии, все эти отступы, мм и остальное. Также нужна консультация по "печатным секретам", где лучше печатать по ценам (первая партия 100-200шт). Я в этом ничего не понимаю, но очень хочу воплотить в жизнь идею

Пару слов по сути: хотим разработать под себя вариант монополии. Макета еще нет, только "живой" оригинал игры и мысли-идеи, которые нужно воплотить в эл. варианте.

Разработать:

макет коробки

поле

деньги

карточки

инструкцию

Нужно человек, который связан с печатным делом, делал подобные работы. Сразу ориентируйте по цене. Еще, может кто то знает оптимальные полиграфии, которые печатают на буром картоне. Где взять фишки (наверное в Китае) красную подставку под деньги, она из пластика (подобных материалов).

Надеюсь на плодотворное сотрудничество!