Для группы компаний нужно изготовить группу макетов! Ежемесячно! На постоянной основе! Мы находимся в г. Красноярске, разница по времени с нами не должна превышать 2-3 часа! Звуковая связь по Skype и WathsApp., обязательно! Макеты в CorelDRAW ...
Нужно разработать электронный макет для печати настольной игры
Нужно разработать электронный макет для печати. Работа с частичным дизайном настольной игры (изменить некоторые детали у исходника) и "подгон" под требования полиграфии, все эти отступы, мм и остальное. Также нужна консультация по "печатным секретам", где лучше печатать по ценам (первая партия 100-200шт). Я в этом ничего не понимаю, но очень хочу воплотить в жизнь идею
Пару слов по сути: хотим разработать под себя вариант монополии. Макета еще нет, только "живой" оригинал игры и мысли-идеи, которые нужно воплотить в эл. варианте.
Разработать:
макет коробки
поле
деньги
карточки
инструкцию
Нужно человек, который связан с печатным делом, делал подобные работы. Сразу ориентируйте по цене. Еще, может кто то знает оптимальные полиграфии, которые печатают на буром картоне. Где взять фишки (наверное в Китае) красную подставку под деньги, она из пластика (подобных материалов).
Надеюсь на плодотворное сотрудничество!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен красивый и оригинальный логотип фотографа за приемлемую цену.Нужен творческий подходЗавершен9 лет назад
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА Подложка в коробочки размером 11,5*11,5 см для подарочных наборов. Продукт - сувенирные пряники. ТРЕБОВАНИЯ К СТИЛЮ Аналогично примеру (файл nakleyka(1)), файл ai в приложении ТЕКСТОВОЕ ...Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен человек для верстки 8полосной еженедельной газеты в формате А4 в InDesign. Всю информацию предоставим.Верстка полиграфии28 заявокЗакрыт9 лет назад
Сверстать каталог для печати. Ориентировочно 4 страницы.Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо сделать верстку 12 стр корпоративного буклета (200х200 мм размер) Дизайн страница и обложки есть в корле. Пред печатная подготовка, при не обходимости цветокоррекция. Опыт, постоянная связь, сумма ...Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $3
Стенд размером 110 см ширина х 150 см высота. Буквы красного цвета. Фон синий, либо голубой. Текст в приложении. Файл для работы нужен будет в векторе (желательно Корел), в кривых + исходник. ...Завершен9 лет назад
Необходимо сделать 2 дизайна ролл ап стенда 85х205 см. Дизайн под печать в tiff.Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт9 лет назад
Простенький макет. Одна сторона - логотип, вторая - цветы и надпись.Завершен9 лет назад
Нужно изготовить электронный каталог (журнал - буклет) для дальнейшей печати. Пример во вложении. Страниц будет около 30-40, формата А4. Но каталог должен стать на много привлекательнее нежели во вложении, там просто нарезка картинок на фоне, ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт9 лет назад