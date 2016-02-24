Создань логотип фотографа

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен14 заявок205 просмотров

Нужен красивый и оригинальный логотип фотографа за приемлемую цену.Нужен творческий подход

9 лет назад
IanaKa
35 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mrNeviens
Виталий 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$2
2 дня
Отлично сделана работа в короткие сроки .Понравился творческий подход и внимательность.Результатом очень довольна.
Приятная девушка, очень коммуникабельная. Приятно было выполнять задание :)

Заявки фрилансеров

mrNeviens
Виталий 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад