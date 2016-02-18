Верстка газеты в формате А4, 8 полос

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Закрыт28 заявок333 просмотра

Нужен человек для верстки 8полосной еженедельной газеты в формате А4 в InDesign.

Всю информацию предоставим. 

9 лет назад
cityinfo
Роман 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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