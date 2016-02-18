Верстка 12 страничного буклета

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Закрыт17 заявок203 просмотра

Доброго времени суток!

Необходимо сделать верстку 12 стр корпоративного буклета (200х200 мм размер)

Дизайн страница и обложки есть в корле.

Пред печатная  подготовка,  при не обходимости цветокоррекция. 

Опыт, постоянная связь, сумма и сроки.Спасибо!

9 лет назад
40umov
Максим 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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