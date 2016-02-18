Для группы компаний нужно изготовить группу макетов! Ежемесячно! На постоянной основе! Мы находимся в г. Красноярске, разница по времени с нами не должна превышать 2-3 часа! Звуковая связь по Skype и WathsApp., обязательно! Макеты в CorelDRAW ...
Верстка 12 страничного буклета
Доброго времени суток!
Необходимо сделать верстку 12 стр корпоративного буклета (200х200 мм размер)
Дизайн страница и обложки есть в корле.
Пред печатная подготовка, при не обходимости цветокоррекция.
Опыт, постоянная связь, сумма и сроки.Спасибо!
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