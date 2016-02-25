Дизайн стенда

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок166 просмотров

Стенд размером 110 см ширина х 150 см высота. Буквы красного цвета. Фон синий, либо голубой. Текст в приложении. 

Файл для работы нужен будет в векторе (желательно Корел), в кривых + исходник. 

Оплата на карту Сбербанка или кошелек вебмани в рублях по курсу на день оплаты.

9 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад
$1
1 день
+
Как всегда было приятно поработать с Геннадием, всё чётко, адекватно, оплата сразу после согласования.

Заявки фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад