Дизайн: Подложка в подарочные наборы

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Закрыт2 заявки160 просмотров

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Подложка в коробочки размером 11,5*11,5 см для подарочных наборов. Продукт - сувенирные пряники.

 ТРЕБОВАНИЯ К СТИЛЮ

Аналогично примеру (файл nakleyka(1)), файл ai в приложении

ТЕКСТОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ

На 1 стороне - просто заливка в двух вариантах (1. -бежевый, 2. - нежно - сиреневый)

На 2 стороне - текст (есть в приложенном файле)

ПРИЛОЖЕНИЯ 

www.ex.ua/98572631 

ОПЛАТА 

100 грн после утверждения работы 

9 лет назад
alika-li
Ли Алика 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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