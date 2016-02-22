Подготовка каталога к печати

Необходимо подготовить данный каталог к печати. Предложить формат печати с достаточным качеством просмотра в мебельном салоне. Сменить и (или) добавить новый. Заменить частично в таблицах текст и размер с дюймов в см.. Есть страницы в формате TIFи PDF. Первый выкладываю весь, и несколько страниц во втором формате.