Необходимо подготовить данный каталог к печати. Предложить формат печати с достаточным качеством просмотра в мебельном салоне. Сменить и (или) добавить новый. Заменить частично в таблицах текст и размер с дюймов в см.. Есть страницы в ...
Собрать презентацию, для отправки по электронной почте.
Собрать презентацию - 3 страницы. Для отправки по электронной почте клиенту.
PDF файл должен быть редактируемым - что бы в пустые поля можно было вписать стоимость.
Будет похожа на пример, но немного другие тексты.
Заявки фрилансеров
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