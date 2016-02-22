Собрать презентацию, для отправки по электронной почте.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок185 просмотров

Собрать презентацию - 3 страницы.  Для отправки по электронной почте клиенту.

PDF  файл должен быть редактируемым - что бы в пустые поля можно было вписать стоимость.

Будет похожа на пример, но немного другие тексты. 

 

9 лет назад
kazakov-tver
Илья 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров