Нужно сделать афишу баннер для полиграфии, баннер будет размером 6м на 2м. Во вложении пример как должно все выглядеть. Лого предоставлю. Фото есть, но нужно будет вырезать персонажей. Предлагайте цены и сроки.
Разработать макет еврофлаера под печать
Разработать макет еврофлаера под печать в соответствии с ТЗ
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