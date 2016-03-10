Разработать макет еврофлаера под печать

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Завершен20 заявок221 просмотр

Разработать макет еврофлаера под печать в соответствии с ТЗ

9 лет назад
inturist
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

artvrd
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$15
1 день
Профессиональный и вежливый исполнитель. Быстро, грамотно, четко по ТЗ. Спасибо!
Четко сформулированное и подробное ТЗ, а также быстро внесенные правки, позволили в кратчайшие строки завершить проект! Хороший заказчик! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

artvrd
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад