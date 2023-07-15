Поиск багов в мобильном приложении

Тестирование ПОЗакрыт17 заявок242 просмотра
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Ваша задача - искать ошибки, недоработки и т. п. в мобильном приложении

2 месяца назад
androgenezis
Андрей 
21 годРоссия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад