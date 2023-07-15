Loadrunner

Тестирование ПОЗакрыт1 заявка134 просмотра
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Необходимо помочь мне разобраться с простым скриптом в Loadrunner и принципах его работы. Рассказать, как коррелировать данные, почему возникают ошибки и как их исправить.

месяц назад
guest_1699537978625
месяц в сервисе
Был
месяц назад