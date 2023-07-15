Автотестирование telegram-бота / aiogram

$400
Тестирование ПОЗакрыт2 заявки92 просмотра
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Требуется написать автотетсты на внедряемый функционал backend бота, написанного на Python, Postgresql, Aiogram.

Идеальный кандидат должен обладать базовыми знаниями Python, pep8, иметь опыт написания автотестов с использованием pytest или других инструментов. Будет большим плюсом, если вы знакомы с фреймворками aiogram, django и умеете работать с базами данных SQL.

Основные задачи на проекте:

  • Тестирование интерфейса

  • Написание автотестов

  • Проверка соответствия реализации требованиям

Работа будет проходить под руководством опытного тимлида.

Если вас заинтересовало наше предложение, будем рады обсудить детали сотрудничества.

С уважением, OneLink.

2 месяца назад
Onelink
35 летГрузия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад