Автотестирование telegram-бота / aiogram

Справится даже ребенок, требуется протестировать апк файл, все необходимое ТЗ дам в лс. Только Россия!
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Требуется написать автотетсты на внедряемый функционал backend бота, написанного на Python, Postgresql, Aiogram.
Идеальный кандидат должен обладать базовыми знаниями Python, pep8, иметь опыт написания автотестов с использованием pytest или других инструментов. Будет большим плюсом, если вы знакомы с фреймворками aiogram, django и умеете работать с базами данных SQL.
Основные задачи на проекте:
Тестирование интерфейса
Написание автотестов
Проверка соответствия реализации требованиям
Работа будет проходить под руководством опытного тимлида.
Если вас заинтересовало наше предложение, будем рады обсудить детали сотрудничества.
С уважением, OneLink.
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