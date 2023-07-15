Автотестирование telegram-бота / aiogram

Добрый день, ищем технического специалиста, который сможет внедрить чат-бот [b]chatplace [/b]в блог инсты. Требуется человек с опытом, который уже работал с этой платформой, который хорошо разбирается со всеми функциями chatplace. При отклике укажите, пожалуйста, срок и стоимость ...