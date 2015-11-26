Кодер, криптограф

Могу делать сайты, телеграмм ботов. Автоматизация торговли на криптобиржах.

Могу сделать бота для фьючерсной торговли, сеточный бот, бот усреднения, бота на основе средних. Парсинг данных, работа с апи сервисов. Работа с телеграмм апи, отслеживание различных действий, поведения, обработка логических задач и уведомления в телеграмм.

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