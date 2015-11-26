Кодер, криптограф
Могу делать сайты, телеграмм ботов. Автоматизация торговли на криптобиржах.
Могу сделать бота для фьючерсной торговли, сеточный бот, бот усреднения, бота на основе средних. Парсинг данных, работа с апи сервисов. Работа с телеграмм апи, отслеживание различных действий, поведения, обработка логических задач и уведомления в телеграмм.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
- Интернет казино на Laravel62 просмотра
- Самописная CRM система на Laravel57 просмотров
- Информационный киоск КазМунайГаз66 просмотров
- Платежный терминал187 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 месяцев назад
Отличный исполнитель 10/10
Ответный отзыв
Рекомендую
$1
10 баллов
8 лет назад
Вадим отлично справился с задачей! Рекомендую!
Ответный отзыв
проект был интересный и деньги получил без задержек
Веб-программирование
2 отзыва
$8/час
от $8от 2 часов
#68
Системное администрирование
нет отзывов
$15/час
от $100от 5 дней
#248
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $50от 2 дней
#1372