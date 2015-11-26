ketov-vadim

Вадим Кетов ketov-vadim

 
39 летКазахстан/Нур-Султан
8 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Кодер, криптограф

Могу делать сайты, телеграмм ботов. Автоматизация торговли на криптобиржах.

Могу сделать бота для фьючерсной торговли, сеточный бот, бот усреднения, бота на основе средних. Парсинг данных, работа с апи сервисов. Работа с телеграмм апи, отслеживание различных действий, поведения, обработка логических задач и уведомления в телеграмм.

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Телеграм ботПарсинг данных
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
DomaVoh
43 годаКазахстан
9 месяцев в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
$20
10 баллов
8 месяцев назад
Изменить некоторые скрипты сайта на PHP
Отличный исполнитель 10/10
Рекомендую
Ответный отзыв
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
8 лет назад
JS Скрипт выгрузки данных из БД в режиме реального времени.
Вадим отлично справился с задачей! Рекомендую!
проект был интересный и деньги получил без задержек
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
$8/час
от $8от 2 часов
#68
Системное администрирование
нет отзывов
$15/час
от $100от 5 дней
#248
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $50от 2 дней
#1372