Тестирование Qt + Google Test QtCreator выполнить по инструкции

$15
Тестирование ПОЗакрыт6 заявок150 просмотров
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https://github.com/seekerk/gtest необходимо зайти на этот репозиторий и выполнить все по инструкции в файле README.md Сделайте подробные скриншоты сопровождая их текстовым описанием ваших действий и использованных команд также выслать сами файлы сделанного проекта.

месяц назад
guest_1700675524676
Россия
месяц в сервисе
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месяц назад