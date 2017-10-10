Нужен программист C/C++/ASSM

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок224 просмотра

Здравствуйте, нужен постоянную работу программист основные знания : c/c++/assm/php

1. Visual studio.

2. win api.

3. написание сложного софта под win и unix*

4. реверсинг

5.Знание сокетов, соксы и тому подобное.

6. Опыт кандитата: низкоуровневое программирование от 8 лет,  веб php/python от 5 лет.

7.готовность пройти собеседование.

8. зп обсуждаема.

PHPPython
8 лет назад
welsan
46 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Реализовать AutobahnCPP клиент для OpenWRT / LEDE

    Имеется работающий прототип программы на PHP и на Python.  Необходимо написать программу на C, c применением https://github.com/crossbario/autobahn-cpp и собрать в OPKG пакет для установки. Результат должен быть максимально облегченным ( из используемых библиотек, например, должны быть ...

    PHPPython
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проксирование Windows трафика (proxifier)

    $500

    Необходимо разработать программу для проксирования трафика систем (WinXp-10) через протоколы (http/socks). Т.е. указываем прокси (ip:port) и нажимаем "подключиться" и после этого трафик всех приложений идет через указанный прокси (перехват трафика и отправка через прокси или ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Оптимизация почты

    Добрый день нужен специалист ( сис админ ) по оптимизации почты Яндекс, переадресации и тд. А так же после большого отправления шаблонов выводится сообщение *Ваше письмо расценивается как спам* и письма не отправляются какое то ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Экспорт/импорт куки расширение для 3х браузеров

    Нужно реализовать экспорт и импорт куки текущей сессии в качестве расширения для популярных бразуеров Хром, ФФ, Опера, храня их на фтп или облаке, с выпдающим списком и поиском и авторизацией в приложении

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Rghost автоматизация

    $30

    Задание технического проекта по созданию проекта автоматизации работы с хостингом http://rgho.st/ Функционал: автоматическая регистрация, загрузить файл, папку, скачать файл, папку; обязательные ограничения - работа на php . уточняется на случай ...

    PHP
    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад