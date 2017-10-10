Имеется работающий прототип программы на PHP и на Python. Необходимо написать программу на C, c применением https://github.com/crossbario/autobahn-cpp и собрать в OPKG пакет для установки. Результат должен быть максимально облегченным ( из используемых библиотек, например, должны быть ...
Нужен программист C/C++/ASSM
Здравствуйте, нужен постоянную работу программист основные знания : c/c++/assm/php
1. Visual studio.
2. win api.
3. написание сложного софта под win и unix*
4. реверсинг
5.Знание сокетов, соксы и тому подобное.
6. Опыт кандитата: низкоуровневое программирование от 8 лет, веб php/python от 5 лет.
7.готовность пройти собеседование.
8. зп обсуждаема.
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