Реализовать AutobahnCPP клиент для OpenWRT / LEDE

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Имеется работающий прототип программы на PHP и на Python. 

Необходимо написать программу на C, c применением https://github.com/crossbario/autobahn-cpp и собрать в OPKG пакет для установки. Результат должен быть максимально облегченным ( из используемых библиотек, например, должны быть вырезаны неиспользуемые методы ) и подходить для работы с embeded устройствами - будет использоваться на роутерах с дисковым пространством от 8 мб.

От исполнителя так же потребуется сопровождение ( оплата отдельно по договоренности ) в течении не менее 6 месяцев и подробное документирование.

PHPPython
8 лет назад
guest_15075526537601
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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