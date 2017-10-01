Есть роутер RT-N12-VP-B1 Есть два сервера Выход в интернет на серверах есть, нужно добиться чтобы сторонняя машина через RDP подключалась к каждому серверу. (Терминальный сервер и ...
Реализовать AutobahnCPP клиент для OpenWRT / LEDE
Имеется работающий прототип программы на PHP и на Python.
Необходимо написать программу на C, c применением https://github.com/crossbario/autobahn-cpp и собрать в OPKG пакет для установки. Результат должен быть максимально облегченным ( из используемых библиотек, например, должны быть вырезаны неиспользуемые методы ) и подходить для работы с embeded устройствами - будет использоваться на роутерах с дисковым пространством от 8 мб.
От исполнителя так же потребуется сопровождение ( оплата отдельно по договоренности ) в течении не менее 6 месяцев и подробное документирование.
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