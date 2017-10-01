Программист С++

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки57 просмотров

Обязательные требования:

- С++ опыт не менее года;

- Знание WinAPI

- Ассемблер x86, windows (знания базового уровня);

- Хорошее знание формата PE и структуры исполняемых файлов

- Ответственность, умение доводить дело до конца, высокая мотивация работать.

Плюсом будет являться:

- Понимание принципов работы упаковщиков исполняемых файлов

- Базовые навыки Reverse engineering

- Программирование на Python

Условия приёма на работу:

- Долгосрочное сотрудничество

- Прохождение собеседования и выполнение тестового задания

Тип занятости

Неполная занятость (4-6 часов в день), удаленная работа

ЗП 600-800 usd в месяц.

Связь jabber: [email protected] (для прохождения собеседования)

PythonАссемблер
8 лет назад
alexey_ivanov123
Алексей 
44 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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