Добрый день! нужно сделать сайт для интернет магазина (мебель) Сколько это стоит ? И что для этого нужно?
Программист С++
Обязательные требования:
- С++ опыт не менее года;
- Знание WinAPI
- Ассемблер x86, windows (знания базового уровня);
- Хорошее знание формата PE и структуры исполняемых файлов
- Ответственность, умение доводить дело до конца, высокая мотивация работать.
Плюсом будет являться:
- Понимание принципов работы упаковщиков исполняемых файлов
- Базовые навыки Reverse engineering
- Программирование на Python
Условия приёма на работу:
- Долгосрочное сотрудничество
- Прохождение собеседования и выполнение тестового задания
Тип занятости
Неполная занятость (4-6 часов в день), удаленная работа
ЗП 600-800 usd в месяц.
Связь jabber: [email protected] (для прохождения собеседования)
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