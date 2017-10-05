Роутер RT-N12-VP-B1 настройка

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Завершен1 заявка163 просмотра

Есть роутер RT-N12-VP-B1

Есть два сервера

Выход в интернет на серверах есть, нужно добиться чтобы сторонняя машина через RDP подключалась к каждому серверу.

(Терминальный сервер и лицензирование на серверах активированы).

От вас нужно:

Разобраться в проблеме и написать для меня не большой faq по настройкам решающим проблему.

Результатом должно быть:

попытка подключения через RDP к двум серверам, вбиваем с компьютера ip и логин, после чего должна открыться форма для ввода пароля.  Т.е. внешний компьютер видит за роутером два сервера.

8 лет назад
Northid
46 лет
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Poincare
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Мгновенное решение проблемы. Спасибо
Четкая постановка задачи. Быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

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Poincare
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад