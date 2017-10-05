Роутер RT-N12-VP-B1 настройка

Есть роутер RT-N12-VP-B1

Есть два сервера

Выход в интернет на серверах есть, нужно добиться чтобы сторонняя машина через RDP подключалась к каждому серверу.

(Терминальный сервер и лицензирование на серверах активированы).

От вас нужно:

Разобраться в проблеме и написать для меня не большой faq по настройкам решающим проблему.

Результатом должно быть:

попытка подключения через RDP к двум серверам, вбиваем с компьютера ip и логин, после чего должна открыться форма для ввода пароля. Т.е. внешний компьютер видит за роутером два сервера.