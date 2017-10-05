Требуется разработка системы умный дом

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт6 заявок219 просмотров

Требуется разработка системы умный дом. Нужен специалист, который бы имел опыт работы с этой системой. Нужно спроектировать и описать работу. Если есть опыт программирования системы - будет огромный плюс.

8 лет назад
Shanghay
Антон 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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