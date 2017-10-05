Доработка внешней печатной формы товарного чека для УТ 11.3

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка167 просмотров

Необходимо доработать уже имеющуюся внешнюю печатную форму товарного чека для УТ 11.3.

1. Хочу добавить над заголовком ФИО покупателя, для себя сохраняю 2 экз. чеков, а покупатели в основном именные.

2. Изменить ФИО кассира - сейчас попадает любой пользователь, который провел продажу (не продавец или ИП), а хочу что бы подтягивал кассира из справочника организации -лица с правом подписи.

8 лет назад
fire-n
43 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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