Отредактировать прайс-лист

Нужна помощь непосредственно в десктопной программе ПЛИ.. Проблема заключаеться в том, что в прайс листах поставщиков отсутствуют нужные нам колонки (в нашем случае "вес" и "вкус") вместо колонок в прайс листах эти значения указаны в самом названии товара.. Необходимо выделать их в отдельные колонки через "регулярные выражения" в самой программе.. и чтобы при импорте новых прайсов мы все равно получали эти колонки путем "выдергивания" нужных значений в нужные колонки...

Отблагодарю щедро.