Скрипт для сервиса

Сразу приношу извинения за ТЗ, пишу их кривовато. Реализация возможна для excel или access, также выслушаю Ваше предложение: Штрихкод сканер уже подключен и работает без проблем Что нужно: Документ excel (книга) с несколькими закладками (листами) Лист 1. (ПРАЙС-ЛИСТ) с полями Создаётся мной ...